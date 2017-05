Lions Club Luino: un aiuto alle nuove povertà

Foto varie

Si è svolto il 27 aprile, al Camin Hotel Luino, un meeting del Lions Club Luino sul tema “Nuove povertà sul nostro territorio”: ospite e relatore il prevosto di Luino, don Sergio Zambenetti.

La serata, introdotta da Pietro Baratelli, presidente del Lions Club Luino, ha visto la presenza di Carlo Massironi, Governatore del Distretto Lions 108 Ib1.

Don Sergio ha sinteticamente delineato l’attuale situazione di bisogno e difficoltà a Luino, evidenziando come siano presenti famiglie e persone in stato di disagio: in molti casi è di grande aiuto e sollievo il sostegno fornito da vari enti, come le Caritas, la Croce Rossa e altre associazioni di solidarietà. Per sostenere le attività di aiuto fornite dalla parrocchia, il Lions Club Luino ha donato a don Sergio la somma di € 3.000.

Il meeting ha poi visto un importante momento ufficiale, con l’ingresso nel Club di nuovi soci: Giancarlo Corioni e Angelo Maurizio Clerici. Sono stati accolti dalle socie che li hanno proposti, Emma Caroti Porta e Laura Tamborini, dal Governatore Massironi, dal Presidente Baratelli e dal socio fondatore Giancarlo Rossi.

Inoltre sono stati premiati il prof. Roberto Radice per i 25 anni di appartenenza al Club e la socia Emma Caroti Porta per aver favorito l’ingresso, negli anni di appartenenza al sodalizio, di tre nuovi soci.