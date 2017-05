Lions in campo contro lo spreco alimentare

cof

Un focus sulla legge contro gli sprechi alimentari e il conferimento di due Melvin Jones Fellows hanno caratterizzato il meeting del Lions Club Luino, svoltosi la sera di venerdì 19 maggio al Camin Hotel Luino.

Ospite della serata l’On.le Maria Chiara Gadda, nata a Tradate e residente a Fagnano Olona, promotrice della legge che porta il suo nome (la L. 166/2016): un provvedimento normativo teso a limitare gli sprechi, principalmente di prodotti alimentari e medicinali, favorendo la redistribuzione delle eccedenze a persone bisognose ed in difficoltà, attuando così una forma di sostegno sociale.

La legge è entrata in vigore il 14 settembre 2016 e sta già portando ottimi risultati, anche se il percorso di sensibilizzazione e informazione per un suo maggiore utilizzo è ancora lungo. L’On.le Gadda ha illustrato la genesi della legge, le sue finalità, sottolineando come siano importanti le attività di informazione, formazione e conoscenza sul tema dello spreco alimentare.

Da segnalare la presenza in sala di docenti e studenti dei corsi sala bar e cucina del CFP Luino – Agenzia Formativa della Provincia di Varese (Silvano Zauli, direttore del Centro, con i prof. Moreno Tosi e Roberto Riva), tutti direttamente coinvolti dalle tematiche trattate dall’On.le Gadda.

Alla presenza del Governatore del Distretto 108 Ib1, Carlo Massironi, il meeting ha visto il conferimento da parte del Club di un prestigioso riconoscimento del Lions Clubs International, la Melvin Jones Fellows. Lo hanno ricevuto due esponenti dell’imprenditoria luinese: Giampiero Berutti, fondatore della SPM spa, e Paolo Ghiringhelli, della Rettificatrici Ghiringhelli spa. A loro è stato assegnato l’importante attestato lionistico quale tributo al loro genio e impegno nell’imprenditoria, avendo gestito aziende di successo che hanno fatto conoscere il Luinese nel mondo.

Il Governatore Carlo Massironi ha sottolineato in chiusura del meeting l’importanza dell’argomento trattato dall’On. Gadda che ha grande rilevanza per migliorare la qualità della vita di tante persone in stato di difficoltà ed ha evidenziato che i riconoscimenti lionistici assegnati agli imprenditori Giuseppe Berutti e Paolo Ghiringhelli sono un apprezzamento non solo per le loro capacità professionali ma anche per il loro impegno sociale.