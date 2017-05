“L’isola delle lucciole”, a teatro con i più piccoli

Domenica pomeriggio 7 maggio, per la gioia di tutti i bimbi affezionati alla stagione che il Teatro Condominio, sarà di scena lo spettacolo “L’isola delle lucciole”.

Portato in scena da Ditta Gioco Fiaba – che negli anni si è specializzata nella produzione per ragazzi e nel teatro d’attore, teatro di narrazione, teatro di figura – narra una storia fantastica ove si avvicendano maghi e magie e il ricorrente scontro da affrontare fra il bene e il male. Adatto a bimbi e ragazzi dai 3 ai 10 anni porta il pubblico in una lontana isola nella quale, il buon Mago Icaro e il suo giovane e inesperto apprendista Serafino, si confrontano con un terribile temporale/mostro!

Un’avventura ironica ed emozionante, capace di coinvolgere tutta la famiglia, che i bravi attori Luca Ciancia e Massimiliano Zanellati raccontano alla maniera degli antichi cantastorie, servendosi anche della pantomima e di elementi dell’arte dei clown. Lo spettacolo è incentrato sulla partecipazione attiva dei bambini, che intervengono determinando le sorti della vicenda come se fossero, essi stessi, dei personaggi! Un’esperienza di teatro e di gioco unica ed entusiasmante, pensata con amore da “ditta Gioco Fiaba”, per coloro che interverranno domenica pomeriggio al Teatro Condominio. A fine spettacolo, il teatro offrirà come sempre a bambini e ragazzi merenda e bibite a volontà… col consenso di mamma e papà!

Costi e Prevendita: Biglietto 7 Euro- sabato presso teatro Condominio – Via del Teatro Gallarate- dalle 16.00 alle 19.00 e presso Libreria Biblos Mondadori- Gallarate dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì -online sul il sito del teatro: www.teatrocondominio.it e su VIVATICKET: www.vivaticket.it Per informazioni e prenotazioni: Tel. 392 8980187 – biglietteria@condominioteatro.it