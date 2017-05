Lite nell’ostello: una donna minaccia un ospite con coltello

Lite nella sala comune dell\'ostello: cubana minaccia un ospite con coltello

Con un coltello per il pane lungo oltre 32 centimetri una 45enne cubana ha tentato di colpire, per futili motivi, un ospite che si trovava con lei all’ostello di via Sampietro. L’animata discussione risale a qualche notte fa ed ha visto il tempestivo intervento prima del custode poi dei carabinieri entrambi determinanti per evitare che la lite degenerasse in tragedia.

Attorno alle 23 è nata la lite tra la donna, 45enne cubata, ed un 38enne italiano per l’uso di alcuni arredi della sala comune. Sono volati insulti e parole grosse le urla hanno fatto accorrere il custode che è arrivato giusto in tempo per bloccare la donna che stava per lanciare una sedia di plastica addosso all’uomo.

Quando il peggio sembrava ormai scongiurato ecco che la 45enne afferra un coltello per il pane e inizia a tentare di colpire l’uomo. Anche in questo caso il custode, che nel frattempo aveva allertato i carabinieri, riesce a trattenere la donna. Arrivano i militari che riportano la calma. Sequestrano il coltello e ascoltano le testimonianze dei due litiganti. L’uomo si rifiuta di sporgere denuncia a carico della donna ma lei viene subito denunciata per minaccia e la sua posizione è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.