Lo Spring Festival fa ballare tutti, dai ventenni alle famiglie

Gallarate

A Lonate è il weekend del Lonate Spring Festival: un evento ormai “storico” che ha il suo cuore nella proposta musicale curata e variegata. E anche l’edizione 2017 non fa eccezione.

Si comincerà il venerdi con serata a dir poco irriverente. Nell’area dedicata al festival si esibiranno sul palco gruppi e dj set locali quali Miss Marple, Algex e Nitram fino al concerto conclusivo attorno alle ore 22,00 con i provocatori e divertenti testi dei Gem Boy, che rileggono canzoni pop, rock, sigle dei cartoni animati.

La sera di sabato vedrà protagonista Raggae con l’esibizione di Anger Ness, Dave The Scream, GX, e di Key Elle, vincitore contest lanciato in rete. Gran finale con Mr Babaman.

Domenica infine è la giornata Irish, che lo Spring Festival dedica prima di tutto alle famiglie. L’ingresso all’area eventi sarà gratuito, verranno proposti degli spettacoli ed intrattenimenti per i più piccini a cura di “Polvere di stelle”,mentre a sera ci sarà il concerto conclusivo dei The Clan accompagnati dall’aperitivo musicale con Back on Track e la cena con gli Acoustic Marks.

Ma non è finita: al termine dei concerti, ogni sera, lo Spring Festival continuerà con la Silent Disco. L’appuntamento è all’area del Cerello, in via Po a Lonate Pozzolo (qui la mappa Google).