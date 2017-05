Luinitaly il prossimo fine settimana

Foto varie

Il 6 maggio prossimo dalle ore 10 in via Cavallotti avrà luogo la Luinitaly, manifestazione che trova il suo cuore pulsante nel centro storico.

In questa edizione primaverile alle ore 10 ci si potrà iscrivere al mercatino di giocattoli, abiti e oggetti per bambini ‘Non mi serve, lo baratto in Cavallotti’ che si svolgerà a partire dalle 11 sino alle 18 per proseguire sino alle 18.