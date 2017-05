Luino-Gallarate, “ad un mese dalla chiusura ancora non sappiamo nulla”

Foto varie

Buongiorno redazione,

vorrei che attraverso il suo vostro giornale rivolgeste una semplice domanda al Responsabile Movimento di Trenord, o a un qualsiasi Funzionario della struttura che sta organizzando la faraonica e complicatissima gestione della sospensione della linea fino a Laveno…

Dico faraonica perché deve essere veramente un’ impresa complicata se a neanche un mese dalla chiusura della tratta, a noi utilizzatori finali del “non-servizio” per il quale ci tengo a sottolineare, paghiamo fior di soldini, non è dato sapere come dovremo regolarci.

Sappiamo che verranno istituiti autobus sostitutivi, ma avere una idea degli orari? No perché, sapete, c’è chi dovrà continuare a timbrare un cartellino, o aprire un ufficio o un negozio, ci sono le mamme che inderogabilmente a una certa ora dovranno continuare a ritirare i figli da scuola…..non è che per interessi economici non meglio precisati la vita della gente si ferma per sei mesi solo perché lo ha deciso Trenord.

Premesso ciò la mia domanda è: ma perché le ferrovie svizzere già una settimana fa hanno attrezzato la stazione di Luino con cartelloni informativi (nella foto ndr), e reso noto gli orari dei loro bus sostitutivi?!?!?!

Forse perché non è poi così complicato fornire un buon servizio…..

Grazie

Giuliana Radice