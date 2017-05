L’Unitre chiude l’anno accademico con una grande mostra

In questi giorni si sta concludendo l’Anno Accademico 2016/17 di UNITRE sede di Tradate, realtà che coinvolge centinaia di persone e decine di corsi che si svolgono tutto l’anno. L’occasione per festeggiare la fine dell’anno accademico sarà nel fine settimana del 27 e 28 maggio, con una mostra dei lavori degli studenti, nella sede della ex biblioteca di via Mameli.

«Anche quest’anno si è confermata la realtà della nostra Associazione come la più importante della città – raccontano dall’associazione -; l’anno accademico appena concluso ha visto la realizzazione di circa 150 corsi nelle materie più disparate dalla Cultura Generale alle Lingue Straniere, all’Informatica, alle Discipline Motorie, al Ballo, ai Laboratori Pratici. Sono state inoltre organizzate parecchie Uscite Culturali in luoghi di interesse storico ed artistico. Hanno prestato il loro contributo circa 80 docenti, con un monte ore di lezione di circa 2700 ore e con la partecipazione di 800 allievi iscritti».

«Lo svolgimento delle attività è stato regolare con generale soddisfazione dei partecipanti e l’attenzione rivolta agli aspetti economici della gestione ha consentito di mantenere un buon equilibrio del conto economico, gettando le basi per un proficuo prosieguo delle attività anche negli anni a venire – proseguono -. Il prossimo week-end, nelle giornate di sabato 27 e domenica 28, si svolgerà la Mostra Annuale dei lavori realizzati nei Laboratori, che verrà allestita presso la sede dell’UNITRE sita in via Mameli,13 a Tradate negli orari 10-12 e 15-18. Si invitano tutti coloro che sono interessati a visitarla per toccare con mano il livello delle realizzazioni e magari sentire lo stimolo a partecipare nelle prossime edizioni».

«L’Anno Accademico si chiuderà il giorno 31 con un apericena riservato a tutti i Docenti, che con la loro preziosa opera hanno contribuito al successo di questa importante attività sociale. Si rammenta che sono già in corso i preparativi del nuovo Programma Accademico per l’anno 2017/18, che prevede l’inserimento di nuove iniziative; il programma verrà presentato nel prossimo mese di settembre, cui seguirà l’apertura delle nuove iscrizioni».