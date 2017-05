Lupin, Totoro e gli altri: torna il Gallarate Comics

Gallarate

Il Gallarate Comics&Games, giunto alla terza edizione, è pronto a coinvolgere la città dei due galli con l’energia di Capitan Gallo e tante iniziative legate al mondo del fumetto, dell’animazione, dei supereroi e delle principesse…

L’appuntamento è per la giornata festiva del 2 giugno 2017. Dal mattino saranno allestiti stand di Autori, illustratori, Associazioni Culturali e Ludiche, Fumetterie, Artisti e vendita Gadget.

Ci saranno poi gli spazi espositivi a tema: giochi di Ruolo in collaborazione con l’Associazione Adunanza, che darà modo di provare avventure appositamente create per l’evento, basate sui due giochi di ruolo da tavolo (“Hunter of Darkness” e “Numenera”)

E ancora esperienze Virtuali nello stand dedicato a StarWars in collaborazione con FutureJam e la realtà Viruale basata su StarWars: “ Trials on Tatooine” e “Lightblade”

Ci sarà lo Stand Lupin 3rd con Lupin e la sua Squadra

Lupin e la sua Squadra con la mitica 500 gialla per foto, ma anche lo Spazio Steampunk in collaborazione con Victorian Steampunk Lombardia, Mercatino dell’usato e Botega Caffè Cacao. In uno spazio allestito in collaborazione con il Mercatino dell’usato a tema Vittoriano, ci sarà la possibilità di farsi scrivere una lettera con l’uso del pennino e carta pergamenata, e alle 16.30 il tè degli Steampunk offerto da Botega Caffè Cacao (riservato solo a chi è in abiti steampunk)

Spazio Totoro e Studio Ghibli in collaborazione con l’associazione NekoBus: presso lo stand sarà possibile fare foto con Totoro e il Gattobus oltre a conoscere la fantastica storia di “il mio vicino Totoro”

Spazio Disney in collaborazione con “Le Principesse Disney”

Alle ore 11.00 le Principesse Disney faranno un’esibizione sul Palco in Piazza Libertà con quiz e premi in palio. Alle ore 16.00 replicheranno presso il loro stand

A partire dalle ore 14.00, dal palco di Piazza Libertà, intrattenimento e musica con “Madras Revolution” e gli “Italian Super Heroes” per cantare e ballare insieme sulle sigle di cartoni animati.

Alle 15.30 inizierà il Contest dei Cosplayer. Con la conduzione di Spider e la giuria composta da Lucrezia Crisci, Alessandro Bartoli, Pamela Colnaghi, Diego Capuozzo e Sara Martin, i Cosplayer sfileranno sul Palco presentando al meglio il personaggio che interpretano al fine di aggiudicarsi, oltre ai premi di categoria (MIGLIOR MASCHILE, MIGLIOR FEMMINILE, MIGLIOR COPPIA, MIGLIOR GRUPPO, MIGLIOR ACCESSORIO, MIGLIOR SOMIGLIANZA, PREMIO SIMPATIA) il premio al miglior Cosplayer del Gallarate Comics&Games 2017 che consiste in un pernottamento di due giorni a Roma in occasione del Romics 2017.