“M” come MURI, le scuole in piazza per solidarietà

foto varie di eventi vari

“M” come MURI è il nome del progetto di intercultura e solidarietà tra le scuole di Varese e quelle del comune di Kani Bonzon (Mali): pensieri, parole canti, musiche e danze per superare i muri.

L’appuntamento è fissato per lunedì 15 maggio alle 9 in piazza della Repubblica a Varese, organizzato dall’associazione Yacouba per l’Africa, con la collaborazione del Comune di Varese e di Autolinee Varesine: gli studenti delle scuole IV Novembre, Canetta, Canziani, Manzoni di Morosolo e Vidoletti, accompagnati dalle associazioni Teatro in Drao, Cooperativa Ballafon e Gruppo Amicizia (Gorla Minore) marceranno per le vie del centro di Varese, con momento finale ai Giardini Estensi.

Animerà l’incontro Nino Raddi Farxaan e parteciperà l’orchestra “Iqbal Masih” dell’I.C. Varese 1. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a lunedì 22 maggio.