Mai così presto: Pallacanestro Varese lancia gli abbonamenti a maggio

Mai così presto: la Pallacanestro Varese ha deciso di aprire la campagna abbonamenti per la nuova stagione sportiva fin dall’ultima settimana di maggio, a campionato ancora in corso (almeno per le pretendenti al titolo).

Una proposta sorprendente, che strizza l’occhio ai fedelissimi con una tariffa definita “ridottissima” per chi aderirà nella prima fase e che permetterà alle casse biancorosse di avere subito una disponibilità di spesa per andare sul mercato.

Tre le fasce di tempo in cui sarà aperta la campagna: si parte tra il 25 e il 31 di maggio, si prosegue a luglio (dal 13 al 22), si termina a settembre, prima dell’inizio della Serie A (dal 7 al 16), con prezzi che vanno via via salendo. Nelle prime due fasi sarà garantita la prelazione sul posto a sedere per i vecchi abbonati, ma anche i nuovi tifosi potranno sottoscrivere la tessera.

Vediamo quindi le differenze di prezzo per chi sceglie di abbonarsi subito: in Curva e Galleria a maggio si spendono 180 euro contro i 190 della tariffa ridotta e i 195 della intera (settembre). Sono 25 gli euro di risparmio in Tribuna Silver (295 / 310/ 320) mentre in tribuna Gold il risparmio tra la prima e l’ultima fascia di prezzo sarà di 40 euro (390 contro 430; l’intermedia è di 410). Il posto in parterre Est, con la versione ridottissima costa 650 euro contro i 700 della ridotta e i 750 della “piena”. Gli altri settori di parterre, infine, costano rispettivamente 1600, 1650 e 1700 euro.