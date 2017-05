Maiolo al Breda: presto un ritorno alla Pro Sesto?

Foto varie di calcio

Basta una foto per risvegliare l’amore che Sesto San Giovanni non ha mai smesso di trasmettere al suo re, Vincenzo Maiolo.

L’ex calciatore professionista, classe 1978, passato dalle giovanili del Milan fino ad esordire con la squadra allora allenata da Fabio Capello, è uno dei calciatori più amati di sempre che abbia mai vestito la maglia della Pro Sesto, forse il più amato di sempre.

Con la maglia dei milanesi Maiolo ha segnato 70 gol in 172 partite in serie C2 ad inizio Anni Duemila, diventando il maggior goleador della società, apprezzato da tanti tifosi, dirigenti ed ex compagni che lo ricordano come uno dei migliori (e non espressi del tutto) campioni con cui hanno giocato: da Filippo Galli a Sansovini, il bomber ha lasciato un ricordo indelebile da quelle parti.

Ora il futuro potrebbe riservare un suggestivo ritorno, complice la “rivoluzione” che sta portando avanti il ds Jacopo Colombo, amico di Maiolo che proprio con il ritorno in società dell’ex attaccante vorrebbe far tornare l’entusiasmo della piazza per la squadra che milita in serie D. I due sono stati fotografati sotto le tribune, sul prato del Breda, dove Maiolo, varesino doc, ha realizzato valanghe di gol: il suo commento su Facebook fa pensare a possibili sviluppi futuri: “Questa foto dice tutto…”.