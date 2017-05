Malore al supermercato. Muore malgrado il tempestivo arrivo dei soccorsi

Ha avuto un malore mentre era al lavoro al supermercato e malgrado l’intervento dell’elisoccorso di due ambulanze e dell’automedica non è riuscito a superare la crisi che gli è costata la vita.

Il riferimento va al 57enne che giovedì mattina poco dopo le 10 si è accasciato nel punto vendita di via Primo maggio. Clienti e colleghi si sono subito mobilitati. Diverse le chiamate alla centrale operativa del 118 che ha fatto accorrere il personale sanitario.

Per oltre un’ora i soccorritori di due ambulanze, la Croce rossa di Misinto e la Misericordia di Arese, un’automedica e il personale dell’elisoccorso hanno cercato di stabilizzare le condizioni del 57enne. Poi l’ambulanza di Arese l’ha portato all’ospedale di Legnano. Malgrado tutto però il 57enne non ha superato la crisi ed è morto. La scomparsa dell’uomo ha suscitato molto sconcerto in città e sono tanti i messaggi di cordoglio arrivati nelle ultime ore sui social network.