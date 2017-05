Malpensa, tre mete per l’arrivederci alla C1

stadio delle “Azalee” di Gallarate. Rugby Varese, e una delle ultime nate – i padroni di casa del Malpensa Rugby –

Il Malpensa Rugby ha perso a Lainate 40-15 nell’ultimo turno della Poule Salvezza della Serie C1, dicendo così addio alle residue speranze di salvezza. Per restare in C1 sarebbe comunque stato necessario un miracolo: vittoria delle Fenici e sconfitta del Cus Cadetti a Delebio, cosa che non è avvenuta (27-32 per gli universitari milanesi).

A Lainate i padroni di casa hanno avuto la meglio segnando sette mete e mettendo in evidenza Riccardo Zilli che ha realizzato una doppietta. La squadra di Brega e Pennestrì si è comunque congedata con onore dalla categoria, realizzando tre mete: per il Malpensa hanno segnato Schuitemaker, Olivieri e Legnani. Un buon modo per l’arrivederci alla Serie C1. Resta, ovviamente, un po’ di rammarico visto che nella poule salvezza i gallaratesi erano partiti molto bene, ma sul lungo periodo sono incappati in un paio di sconfitte che sono risultate decisive.

Malpensa: Airoldi, Berra, Cassia, Diserò, Olivieri, Legnani, Marrazza (c.), Panizzolo, Gagliostro, Rigon, Schuitemaker, Formica, Giarola, Masiero, Altomare. Subentrati: Pennestrì, Albini, Cattaneo, Travaini, Bonvicini, Panigoni, Bidorini.

All.: Edoardo Pennestrì e Fabio Brega.