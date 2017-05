Manchester: 22 morti e 59 feriti in un’esplosione al concerto di Ariana Grande

Strage al concerto di Ariana Grande al Manchester Arena. Un’esplosione è avvenuta alle 22.30, ora locale, nella zona del foyer dell’arena, non lontano dalle biglietterie, subito fuori dall’area degli spalti.

Sale il bilancio delle vittime: fonti ufficiali parlano di 22 morti, tra cui alcuni bambini e quasi 60 feriti di cui molti in gravi condizioni.

Gli inquirenti inglesi hanno confermato di avere avviato le indagini seguendo l’ipotesi di terrorismo. L’autore della strage è morto e avrebbe utilizzato un ordigno rudimentale. Il capitano della polizia della città, la più importante dell’Inghilterra dopo Londra, ha comunicato che il suo corpo sta lavorando con gli investigatori nazionali e l’intelligence, e ha invitato chi possa essere informato sull’accaduto a utilizzare la hotline per il terrorismo istituita nel Regno Unito.

La nota della polizia di manchester delle tre di notte

A dare per primo la notizia dell’accaduto il quotidiano The Independent, che ha riportato che si sarebbero sentite una o due forti esplosioni nella zona delle biglietterie, a cui è seguito il panico con migliaia di persone in fuga dalla Manchester Arena, uno spazio per concerti che può ospitare fino a 21mila persone.

UNA ARENA IN PIENO CENTRO CITTÀ

La popolazione continua a essere invitata a stare lontana dall’area, che è nel pieno centro della città, a poche centinaia di metri dalla cattedrale, e a pochi passi dal più grande e famoso centro commerciale della città, Arndale.

L’area è stata parzialmente evacuata, la stazione di Manchester Victoria, che è collegata alla Manchester Arena e da cui partono molti treni locali, è stata chiusa e sulla zona continuano a lavorare anche durante la notte ambulanze, elicotteri e mezzi della Polizia.

Nel vicino giardino della Cattedrale è stato anche fatto esplodere un oggetto sospettato di essere una bomba inesplosa: ma si è poi accertato essere un capo d’abbigliamento abbandonato.

ERA UN CONCERTO PER GIOVANISSIMI, MOLTI NON TROVANO I GENITORI

Era un concerto per teenager quello che si era appena concluso alla Manchester Arena: Ariana Grande è apprezzata dalle giovanissime e la grandissima sala era colma di ragazzini e genitori. Un avvenimento usuale nella centralissima Arena, che ha ospitato molti idoli dei teen ager.

Anche a causa di questo i soccorsi sono difficili: nel solo hotel Holyday Inn Hanno trovato più di 50 bambini che non sanno piu dove sono i loro genitori.

La fuga ha poi lasciato molte persone senza cellulare e portafogli, ed è difficile rintracciare i propri cari, ne tornare a casa: su twitter gli hashtag #missinginmanchester e #roomformmanchester cercano di ovviare ai primi biaogni. Molti tassiati stanno aprendo gratis le loro auto per portare a casa le persone

(articolo aggiornato alle 8.30 di martedì 23 maggio 2017)