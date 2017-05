“Maneggiami con cura”. Al LAC la nuova produzione di Officina Orsi

Album 070

Appuntamento in Teatrostudio da giovedì 18 a sabato 20 maggio alle ore 20.30 e domenica 21

maggio alle ore 17 con il debutto della nuova creazione di Officina Orsi “Su l’Umano sentire

(cap.2). Maneggiami con cura”.

La nuova produzione è un’ installazione teatrale per video e parole che segue il percorso di indagine che Officina Orsi ha iniziato partendo dal tema della memoria (“Souvenir di Lugano. Ricordo di Lugano”) e che sta portando la compagnia a compiere un viaggio per capitoli, in varie città, sul sentire umano, sulle varie sfaccettature dell’anima.

“La nostra ricerca intende indagare l’applicazione di nuove forme alla pratica del teatro partecipativo – spiega Rubidori Manshaft, ideatrice del progetto – e si interroga su un’espressione artistica che possa includere spettatori e comunità. Teatro come laboratorio della collettività, microcosmo della nostra società, luogo di confronto del pubblico con se stesso”.

La struttura e la forma di “Maneggiami con cura” segue una modalità di messinscena installativa per video e parole; il contenuto mette a fuoco il coro, la moltitudine, che riunisce tutti in un’apparente unica riflessione, dove ognuno può includere la propria voce o il proprio silenzio. Il tema portante del racconto affidato alle persone che gli artisti hanno incontrato e intervistato è in questo secondo capitolo, la mancanza. Luogo e tempo in cui il pensiero o l’azione si dedica fermamente a far vivere l’assenza, rendendola presente, nel continuo rimando a qualcuno o qualcosa. Un’assenza che fa compagnia. Un vuoto che diventa pieno di attesa.

In “Maneggiami con cura” il tempo dell’ascolto di sé passa attraverso delle figure, dei personaggi che apparentemente non ci appartengono, che non conosciamo, ma che diventano gli archetipi della ricerca di ogni spettatore.

Lo spettacolo è prodotto da Officina Orsi, in coproduzione con LuganoInScena, Fondazione La

Residenza – Casa Svizzera, Malnate e FIT Festival Internazionale del Teatro e della scena

contemporanea.

