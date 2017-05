Maratonina del Rugareto, via alle iscrizioni

Foto di atletica leggera, podismo, atleti e manifestazioni

Torna la Maratonina del Rugareto di Cislago, giunta alla 8a edizione. La manifestazione podistica (percorsi da 7, 10, 15 e 20 chilometri) avrà luogo il 21 maggio e sarà aperta a partecipanti singoli e di gruppo, anche accompagnati dal proprio cane ma solo se portato al guinzaglio.

Per prendere parte all’evento le modalità di iscrizione prevedono due differenti prezzi: con 3 euro si riceve in omaggio una piantina di pomodori o di fiori, con 5 euro oltre alla piantina sarà consegnato uno scaldacollo multifunzione ufficiale della maratona.

Parte dei ricavi incassati dalla vendita degli scaldacollo verranno devoluti al progetto di Isola del Gran Sasso d’Italia. Le iscrizioni di gruppo dovranno contare almeno 15 membri e dovranno essere presentate entro le 12 del 20 maggio. Eventuali aggiunte saranno possibili fino alle ore 17 dello stesso giorno. Per presentare le liste sarà necessario inviare una mail a info@5cascine.it. Per coloro che vorranno partecipare in solitaria basterà presentarsi e iscriversi alla linea di partenza posta a Villa Isacchi, in via Don Luigi Monza a Cislago, dalle ore 7:45 alle 8:45.