Marchirolo ha una nuova mensa scolastica

Marchirolo - Municipio Comune

Sono stati inaugurati a Marchirolo la nuova mensa scolastica e con un centro cottura efficiente.

Il centro cottura Markas è in via Dante Alighieri, 17 (ex Parco Camiliani) ed è stato realizzato nel segno della sostenibilità e della tecnologia. È dotato di attrezzature di ultima generazione, oltre a un sistema informatizzato per rilevare le presenze. Tra le novità anche un portale che tra le altre cose permetterà ai genitori di ricaricare online la tessera mensa dei bambini. Non solo tecnologia, il centro cottura infatti è dotato di un mezzo di trasporto elettrico a impatto ambientale zero per la veicolazione dei pasti.

L’azienda Markas, vincitrice dell’appalto, seguirà il centro cottura per i prossimi cinque anni con il coordinamento di sei collaboratori, di cui 5 provenienti dalla precedente gestione, e prosegue nell’impegno sul territorio con altri due presìdi nel Comune di Malnate e Buguggiate.

Soddisfatto Paolo Bertocchi, assessore di Cunardo e consigliere provinciale: « Un luogo accogliente per i ragazzi nel quale sarà possibile continuare a fare una buona cultura dell’alimentazione servendo pasti sempre più freschi. Complimenti all’amministrazione comunale per aver voluto questo intervento, realizzato all’insegna dall’efficientamento energetico»