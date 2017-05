“Marcia del pellicano”, domenica la settima edizione

la marcia del pellicano 2015 corsa vivicittà uisp

Domenica 7 maggio si svolgerà la ormai tradizionale Marcia del Pellicano, giunta alla sua 7° edizione. Una corsa/passeggiata non competitiva di 6km organizzata dall’associazione Noi Genitori dell’Istituto comprensivo Varese2.

Il percorso per le vie di Varese toccherà le scuole dell’Istituto comprensivo con Partenza e Arrivo alla scuola media Pellico di v. Appiani, con una pausa di ristoro alla scuola primaria Canziani. Quest’anno inoltre si è deciso di devolvere parte del ricavato della manifestazione a una scuola colpita dal terremoto in centro Italia, un motivo in più per partecipare numerosi.

Iscrizione 5 euro il singolo, 10 euro il nucleo familiare (prezzo compreso di assicurazione). Iscrizioni il giorno stesso presso la scuola, in caso di maltempo la manifestazione verrà annullata. Partenza ore 10.