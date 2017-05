Marco Brunella sfida Fantoni e si candida per Sangiano

I luoghi che abbiamo visitato nella tappa di Sangiano del 141Tour, l'8 settembre 2015

C’è un altro candidato sindaco per Sangiano. Si tratta di Marco Brunella, 43 anni di Laveno Mombello, candidato nel piccolo paese di mille e cinquecento abitanti con una lista civica.

Brunella è stato consigliere comunale a Laveno Mombello durante il mandato dell’ex sindaco Graziella Giacon e ora torna in politica come candidato: «Diverse persone mi hanno chiesto di dare una mano anche se non sono del paese e ho deciso di accettare». I nomi che compongono la lista non sono ancora stati comunicati ma la compagine è sostenuta da Lega Nord.

Marco Brunella sfida Daniele Fantoni, sindaco di Sangiano per dieci anni (2004 -2009/2009-2014) , che torna a presentarsi in politica dopo il commissariamento del comune durante l’amministrazione di Fausto Pagani.

Lo SPECIALE ELETTORALE 2017