Marco Brunella: “Una lista giovane e una bella sfida”

Ecco alcuni dei luoghi toccati nella tappa odierna del 141 tour

Si presenta con un lista civica, appoggiata da Lega Nord, il candidato sindaco Marco Brunella. Quaranta due anni, sposato con un figlio, vive a Laveno Mombello e ha un passato come consigliere di maggioranza durante l’amministrazione di Graziella Giacon. «Mi sono candidato a Sangiano perchè me l’hanno chiesto alcuni cittadini».

La lista che sostiene Brunella, «è formata da ragazzi e ragazze giovani, alcuni fanno parte dei Giovani Padani e sono per lo più provenienti dai comuni circostanti. Credo che sia necessario un cambio generazionale e che per i giovani questo tipo di esperienza può essere un modo per imparare a fare politica».

Il candidato sindaco in questi giorni sta girando per il paese, raccogliendo le richieste dei cittadini: «cosa che faremo anche in futuro e siamo disponibili fin da ora ad accogliere proposte o opinioni da parte dei sangianesi». Il suo programma è strutturato in diversi punti, che vanno dai servizi al cittadino fino allo sport ma la prima preoccupazione, in caso di vittoria, è per i lavori che seguiranno in vista dell’Alptransit: «sopratutto per quanto riguarda la sicurezza e la viabilità. Con il commissariamento del comune, ad oggi, nessuno si è occupato di questo aspetto e siamo preoccupati per la situazione che si andrà a creare in un paese che ha sei passaggi a livello».

Tra le proposte del programma, si legge inoltre la volontà di «ridurre l’Irpef, pensare ad un progetto di pista ciclabile che da Sangiano arrivi a Caravate, attivare il servizio di assistenza domiciliare e se necessario del servizio infermieristico per le persone anziane, coinvolgere il più possibile i giovani nella vita amministrativa del paese». Brunella spiega che pur non essendo residente a Sangiano, si impegnerà per il territorio: «Non mi dispiace conoscer una realtà diversa dalla mia, è una bella sfida e siamo contenti di questa nuova avventura».

Marco Brunella sfida Daniele Fantoni, ex sindaco del paese e ricandidato con la lista “Insieme per Daniele Fantoni Sindaco”.