Marina De Juli e i suoi allievi in scena al Nuovo Teatro

Sabato 27 maggio alle 21 la Compagnia del Laboratorio diretta da Marina De Juli presenta “E la storia si ripete”, tratta da un famoso film degli anni 50, “Eva contro Eva”.

La storia messa in scena da nove attori del Laboratorio è una trama intensa che racconta storie di teatro, di donne, di lotta per il potere, di amore, di invidia e di amicizia.

“La ricerca del potere e della fama sono temi attuali anche oggi e da qui il titolo “E la storia si ripete” – spiega Marina de Juli, che cura la regia dello spettacolo – Temi che non coinvolgono solo il sesso femminile, ma spesso la donna deve osare di più per raggiungere certi ruoli”.

Per l’attrice sarà anche un modo per salutare il pubblico del Teatro che ha diretto negli ultimi sei anni, portandolo ad essere una realtà importante del territorio, con stagioni e proposte professionali e qualificate.

La trama dello spettacolo – Protagonisti sono una compagnia teatrale; una grande attrice all’apice della sua carriera che però più di ogni altra cosa desidera essere amata per quella che è e non per il suo personaggio; una giovane disposta a tutto pur di arrivare ad essere qualcuno. E poi una donna che lavora sodo, piena di idee e iniziative ma che nessuno mai gratifica poiché il successo va all’uomo per cui lei lavora; una caratterista del varietà che sa essere una buona amica e una immigrata con la speranza di calcare il palcoscenico che si deve accontentare di fare la tuttofare del teatro perchè spesso per avere successo ci vuole fortuna e a volte un cuore duro.Insomma una storia di vita dove molti potranno riconoscersi.