Marito e moglie trovati morti a Vergiate

Dramma a Vergiate sabato mattina, 27 maggio. I corpi di un uomo di 55 anni e della moglie di 50 anni, sono stati trovati senza vita nella loro abitazione.

Sul posto, in centro al paese in via Cusciano, sono giunti i carabinieri di Gallarate che stanno indagando sull’accaduto e non si esclude possa trattarsi di omicidio-suicidio.

Pare infatti che l’uomo si sia buttato dalla finestra, mentre il corpo della moglie si trovava in casa. Inutili i soccorsi del 118.

Oltre ai carabinieri è presente anche il sindaco Maurizio Leorato: «Sono situazioni spiacevoli e per ora preferisco non dire altro. Faccio solo le condoglianze alla famiglia per questa grave perdita».

aggiornamento delle 12.40