Maroni, “10 milioni ai comuni virtuosi”

Roberto Maroni a Panorama d'Italia

«Tra le delibere approvate oggi in Giunta regionale, tutte molto importanti, c’e’ la messa a disposizione dei Comuni virtuosi della Lombardia degli spazi di finanza che noi abbiamo per 10 milioni di euro. Un aiuto importante ai Comuni che hanno necessita’ di risorse per le loro attività».

Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, questa mattina, durante la conferenza stampa dopo la seduta di Giunta regionale, che si e’ riunita a Cremona.

«Lo stesso problema hanno le Province – ha aggiunto il presidente – : sono state confermate dopo l’esito del referendum di dicembre, ma hanno bisogno di risorse. Questo è compito del Governo e ci auguriamo che queste risorse vengano date alle Province lombarde, che sono Enti efficienti, indispensabili per il buon governo e il sistema delle autonomie».