Maroni alla Pariani: “Ecco come abbiamo speso i soldi del bando Smart”

Dopo la presentazione di Varese4U e l’annuncio di alcuni provvedimenti per la tangenziale di Varese, il governatore Roberto Maroni ha proseguito la sua giornata nella sua provincia di Varese con una visita alla Pariani srl di Samarate, azienda nata nel 1974 dal papà Eugenio e passata nelle mani dei tre figli Simone, Samuele e Stefano (qui trovate una presentazione dell’azienda).

Attiva nel settore dell’aeronautica fa parte di quel distretto aerospaziale lombardo che è fiore all’occhiello dell’industria più avanzata anche in provincia di Varese e, proprio grazie alla capacità di innovare, ha ottenuto da Regione Lombardia un contributo di oltre 550 mila euro tramite il bando Smart fashion and Design per sviluppare un sistema di infotainment per elicotteri, mutuato dal campo dell’automotive, che si chiama proprio Smart (Sinchronous Multimedia Avionic Ring Technology) e che diminuisce di 10 volte il peso di uno stesso sistema attualmente in uso sugli elicotteri. Il presidente della Regione ha fatto visita all'azienda samaratese che, grazie ad un bando di Regione Lombardia, ha potuto finanziare il progetto Smart per l'infotainment dei passeggeri a bordo degli elicotteri

Il progetto, che ha un valore totale di oltre 1,3 milioni di euro di investimento, è stato mostrato al presidente Maroni che ha anche visitato l’azienda insieme ai tre fratelli che tengono in mano le redini dell’azienda. I fratelli Pariani hanno anche mostrato un gioiello di tecnologia e design come la plancia di un mega-yacht a sottolineare la versatilità di questa realtà industriale tutta made in Lombardia. Il settore navale, infatti, è per la Pariani un importante sbocco commerciale soprattutto nel settore del lusso ma anche per la realizzazione di navi da crociera.

Il presidente Maroni si è detto impressionato dalla concentrazione di tanta tecnologia e ha fatto gli auguri ai fratelli Pariani per la riuscita del loro progetto per il settore elicotteristico.