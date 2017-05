Maroni: “La Tangenziale di Varese diventerà gratuita”

Varie dai comuni

Firma del protocollo d’intesa tra Anas, Regione e Provincia per la gestione di alcune strade nel Varesotto.

«In Lombardia un livello di governo intermedio fra la Regione e i suoi 1.530 Comuni è essenziale. Il referendum popolare dello scorso 4 dicembre ha mantenuto in vita questo Ente, qualche giorno fa abbiamo firmato a Monza un importante accordo istituzionale per garantire alle Province la possibilità di governare con le risorse necessarie le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e quelle che gli sono delegate dalla Regione». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, al termine della giunta, che questa mattina si è tenuta a Villa Recalcati a Varese.

PROTOCOLLO STRADE – «Oggi – ha proseguito il governatore -, insieme alla Provincia di Varese, sottoscriviamo anche l’attuazione del protocollo relativo al passaggio di alcune strade provinciali alla nuova rete regionale, nata da un accordo fra Anas e Regione. In questo territorio – ha sottolineato – c’è una particolarità, la Tangenziale di Varese. Questa tratta, attualmente proprietà della società Pedemontana e a pagamento, passerà ad Anas e diventerà gratuita».

LE STRADE CHE PASSANO SOTTO LA NUOVA GESTIONE – Di seguito l’elenco dei circa 160 km di strade (comprese le tratte urbane) che passano dalla gestione della provincia di Varese a quella di Anas e Regione Lombardia:

1) NUOVA RETE STATALE: 66, 207 km

– SP EX SS 527 Bustese: 23,100 Km

– TG VA A60 Tangenziale di Varese: 4,7 Km

– VA SP 061 Porto Ceresio – Luino: 21,860 Km

– VA SP EX SS 341 Gallaratese: 14,800 Km

– Va Tg 001 Tangenziale Induno Olona – Arcisate: 1,747 Km

2) NUOVA RETE REGIONALE: 98,235 km

– VA SP EX SS 233 Varesina: 27,800 Km

– VA SP 001 Cocquio Trevisago-Buguggiate (‘del chiostro di Voltorre’): 14,502 Km

– VA SP 001 V1 variante SP1 Gavirate – Cocquio: 9,233 Km

– VA SP EX SS 394 D1 del Verbano Orientale: 4,900 Km

– VA SP 069 Sesto Calende-Luino: 41,800 Km.

TEMPI PRECISI – «L’impegno che abbiamo preso – ha confermato Maroni – è dare attuazione al protocollo per tutta la regione entro la fine dell’anno. Appuntamenti come quello di oggi – ha ricordato – sono importanti, per ascoltare i territori e raccogliere eventuali proposte di modifica della mappa, provincia dopo provincia».

LEALE COLLABORAZIONE – Il presidente lombardo, ha ringraziato il presidente della Provincia, Gunnar Vincenzi, «per la leale collaborazione. Su questi temi – ha sottolineato – bisogna lasciare da parte le appartenenze e pensare agli interessi dei cittadini, trovando soluzioni ai loro problemi».

PATTO PER LA LOMBARDIA – Infine Maroni ha annunciato che lunedì prossimo, verrà organizzato un incontro con il mondo delle automomie, «con i sindaci delle città capoluogo e con i presidenti delle province, per un aggiornamento sull’attuazione del Patto per la Lombardia, sottoscritto lo scorso novembre fra Regione e Governo».