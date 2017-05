Mega buca in via Crispi, arrivano tecnici e Aspem

buca in via crispi a varese

(Foto di Giuseppe Terziroli)

Si è messo subito al lavoro, dopo le segnalazioni dei cittadini, il Comune di Varese in via Crispi.

Nel tratto tra via Castoldi e via Cernuschi, i tecnici comunali sono intervenuti fin dal pomeriggio di ieri, 30 maggio 2017, dopo l’apertura di una grande (e pericolosa) buca in quella strada di grande scorrimento, segnalata anche sui social.

Sul posto, oltre ai tecnici comunali, sono intervenuti anche i tecnici di Aspem per una verifica di eventuali perdite di acqua che possono aver causato il danno, ed è stata eseguita anche una video ispezione della rete e un intervento di pulizia. Dopo le analisi si procederà ai lavori di sistemazione e al ripristino delle normali condizioni della strada.

La circolazione nel pomeriggio del 30 maggio era regolata con un senso unico alternato, il giorno dopo però era già regolare, anche se i lavori non si sono ancora conclusi.