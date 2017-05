Mercatino per la festa della mamma in piazza Castegnate

Domenica 7 maggio dalle ore 9.00 alle ore 19.00 i dintorni di Piazza Castegnate si animeranno con le bancarelle del mercatino di artigianato e antiquariato, organizzato dalla Pro Loco di Castellanza in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza, per festeggiare la ricorrenza della “Festa della Mamma”.

Accanto alle tradizionali bancarelle, saranno a disposizione i gonfiabili per il divertimento dei bambini.

Per informazioni: Uff. Cultura – Città di Castellanza – tel. 0331526263 – e-mail: cultura@comune.castellanza.va.it – Pro Loco Castellanza – cell. 3472356417