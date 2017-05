Mercoledì aprono le prevendite per Varese-Gozzano,

Varese - Gozzano 3-2

Il Varese Calcio ha reso note le modalità della vendita dei biglietti per la finale dei playoff del Girone A di Serie D, in programma contro il Gozzano a Masnago, domenica 21 maggio alle ore 16.

I tagliandi saranno disponibili in prevendita da mercoledì 17 maggio al negozio “Varese Dischi” di Galleria Manzoni a Varese e nei punti convenzionati del circuito Ciao Tickets. Il giorno del match invece, i botteghini dello stadio saranno aperti a partire dalle 14,30. Vale la pena ricordare che per le gare di playoff non sono validi gli abbonamenti stagionali.

I prezzi dei biglietti di Varese-Gozzano sono i seguenti: Tribuna centrale 25 euro; Tribuna laterale intero 15 euro; Tribuna laterale ridotto 10 euro; Distinti 5 euro.

Le riduzioni in tribuna laterale valgono per ragazzi tra i 14 e i 18 anni, per gli over 65 e per gli abbonati di stagione regolare, fino a esaurimento dei posti.

GIOVEDI’ AMICHEVOLE

Piccola ma significativa variazione, nel frattempo, sul programma settimanale stilato dallo staff di Stefano Bettinelli. Giovedì pomeriggio, 18 maggio, i biancorossi affronteranno in amichevole la formazione Juniores con calcio d’avvio alle ore 15.