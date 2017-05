Mercoledì la festa di Maria Ausiliatrice

Foto varie

Mercoledì prossimo, 24 maggio dalle 20.30 si terrà la Festa di Maria Ausiliatrice a Luino.

L’appuntamento prevede per le 20.45 una processione che partirà dal Santuario della Madonna del Carmine in viale Dante. snodandosi per via Verdi, via XXV Aprile, piazza Risorgimento, via Battisti, via Confalonieri e piazza Giovanni Bosco, per poi arrivare all’Istituto Paritario di “Maria Ausiliatrice”.

La polizia locale ha emesso un’ordinanza per dare il nulla osta alla manifestazione, e richiedere agli organizzatori di avere tutte le cure possibili per segnalare losvolgimento della processione.