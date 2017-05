Migranti, una serata con Emergency

bandiera

Dopo l’aspetto giuridico legato all’accoglienza, ecco che il comune di Cocquio Trevisago dedica un altro incontro al tema.

Venerdì 12 maggio alle ore 20.30 al teatro SOMS di Caldana si terrà una serata coi volontari che sono in prima linea col pianeta migrazioni.

“Incontreremo alcuni volontari di Emergency (sezione di Varese), che con la proiezione di filmati ci racconteranno l’esperienza del volontariato nei loro centri ospedalieri in giro per il mondo. Credo sarà un utile momento di riflessione su tematiche estremamente attuali: guerra e povertà non sono poi così lontane dal nostro Paese”, spiega Sara Fastame, consigliere comunale delegato alla comunicazione e assessore ai servizi sociali.