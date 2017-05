Milano Food City a Cascina Cuccagna

Foto varie

Cascina Cuccagna partecipa alla prima edizione del fuorisalone del cibo: la Milano Food City, un’iniziativa promossa dal Comune di Milano per dare seguito al percorso intrapreso con Expo e con la Food Policy.

Dal 4 al 10 maggio 2017 presso la Cascina Cuccagna sarà possibile vivere un ricco

programma di appuntamenti, pensati per offrire un diverso punto di vista sul cibo, in un’ottica di educazione all’alimentazione e al nutrimento.

Dalla tavola rotonda “Il nostro corpo parla”, dove imparare a leggere i segnali del nostro corpo e andare a riequilibrare tramite il cibo, alla degustazione “The Wine Show”, dove apprendere le diverse tipologie di vino, partendo dalla scoperta dei propri gusti personali.

Da una Blending Experience a cura dei blendmaster di Oleificio Zucchi, alla presentazione del libro “Benessere da bere” per aggiungere colori, vitamine, antiossidanti e minerali al nostro bicchier d’acqua, e abbinarlo ai nostri pasti.

Il week end sarà il momento clou di questa settimana speciale in Cascina Cuccagna con “All’ombra della Madonnina!”: il concorso caseario internazionale dedicato ai formaggi di solo latte di capra e allo yogurt da latte di capra. In programma per il pubblico: happy goat hour, degustazioni guidate, workshop di caseificazione per bambini e altri momenti dove imparare come identificare prodotti di qualità.

Da segnalare nell’ambito della due giorni la dimostrazione di cucina, forno e barbecue solare e l’edizione straordinaria del mercato agricolo di sabato 6 maggio.

Un posto a Milano, cucina e bar in Cascina Cuccagna, coglie l’occasione della settimana dedicata al cibo per presentare il nuovo menu primaverile a cura dello chef Nicola Cavallaro, consultabile sul sito www. unpostoamilano.it.

Le cascine sono portavoce della cultura agricola e della storia di Milano. Per questo il programma di Cascina Cuccagna per Milano Food City è parte di “Dalle cascine alla città” il palinsesto che raccoglie tutte le attività delle cascine pubbliche milanesi per Milano Food City.

Una nuova opportunità per avventurarsi alla scoperta dell’immenso patrimonio

architettonico, culturale e sociale delle cascine urbane.

Il programma completo è disponibile su: www.associazionecascinemilano.org