Minorenni si contendono l\'amico: sberle e spintoni in via Roma

Si sono contese l’amico a colpi di sberle e spintoni tanto che alcuni passanti, malgrado il ragazzo avesse già cercato di dividerle, hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. E’ una vera e propria lite d’amore quella avvenuta domenica alle 18,30 in via Roma.

Protagoniste due minorenni, che probabilmente frequentano uno degli istituti superiori cittadini.

Le due stavano percorrendo via Roma in compagnia di un amico al termine di “Associazioni in piazza” l’iniziativa che ha portato stand e sodalizi animare il centro di Saronno per tutta la giornata di domenica. Tornando alle due contendenti tra loro è nata un’animata discussione per il ragazzo. Prima hanno alzato la voce poi sono arrivate a sberle e spuntoni. Malgrado i tentativi del giovane di dividerle la discussione è degenerata.

Una delle due minorenni è finita a terra ed è stata allertata l’ambulanza. Arrivati i soccorsi e i carabinieri però i protagonisti di questo triangolo d’amore adolescenziale si sono dati alla fuga mettendosi a correre in direzione del centro e sparendo velocemente prima di poter essere identificati.