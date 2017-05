“Moon river on the lake”: un weekend di musica e arte

Lavena Ponte Tresa vecchia rimessa del tram

Si intitola “Moon river on the lake” il secondo appuntamento di “Art – Stagione espositiva 2017″ in programma il prossimo fine settimana all’Antica rimessa del tram di Lavena Ponte Tresa, in via Ungheria 2.

«Sarà un fine settimana “poliartistico” – spiegano gli organizzatori dell’associazione Sull’acqua che organizza l’evento con il patrocinio del Comune – con momenti dedicati al canto, alla musica, alla pittura e alla scultura, per promuovere l’incontro tra diverse modalità di espressione artistica».

L’evento, che si svolgerà dal 5 al 7 maggio, vedrà la partecipazione di numerosi e noti artisti: la collaborazione musicale sarà a cura della cantante e insegnante di canto Anna Maria Garriga, che terrà un laboratorio corale sabato pomeriggio e un concerto la sera, accompagnata dal pianista Enrico Salvato.

Saranno inoltre presenti i pittori Franco Caspani, Ruggero Pezzaga e Carlo Pezzana, che l’autunno scorso, sempre a Lavena Ponte Tresa, hanno esposto le loro opere nella collettiva “Emozioni d’estate”.

Ci saranno poi le opere in ceramica dell’Atelier Capricorno: le sculture ceramiche in refrattario di Eugenia Branca, le incisioni e le sculture di Anny Ferrario e l’antica tecnica giapponese del Raku di Anna Genzi.

L’evento si apre venerdì 5 maggio alle 18 con l’inugurazione, cui seguirà un aperitivo musicale.

Sabato 6 maggio, dalle 15 alle 16.15, è in programma un laboratorio di canto per bambini ed adulti. I posti sono limitati, per cui è necessario prenotarsi telefonando al numero 389 1238877.

Nella serata di sabato, alle 21, il concerto “Moon river on the lake”, con un programma di musica italiana e francese, jazz e brani tratti da famosi musical”. Alla conclusione sarà offerto un rinfresco.

Domenica 7 maggio la giornata sarà dedicata all’arte, con entrata libera alla mostra dalle 10 alle 13, dalle 15 alle 19 e dalle 21 alle 23.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI ART 2017