Incidente mortale sulla strada del lago di Brusimpiano, lungo via Ponte Tresa, in località Madonnina dei Pescatori: a perdere la vita Davide Macchi, di Gavirate

Lo scontro nel pomeriggio di sabato 20 maggio, intorno alle 15. A soccorrere l’uomo un gruppo di motociclisti che hanno chiamato il 118.

Il conducente di una moto Suzuki di grossa cilindrata è finito lungo in corrispondenza di una curva, non è riuscito a tenere in piedi la moto e si è schiantato contro un muretto.

La vittima aveva 33 anni. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e l’elisoccorso, ma le cure prestate non sono servite a salvare il motocilcista.