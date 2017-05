Nasce il “tripadvisor” dei viaggi nella natura. Il blog è di tre varesini

Tempo libero generica

Il primo blog italiano che tratta di viaggi nella natura finalizzati all’osservazione degli animali ha un cuore varesino. Si chiama “Animal Trip” e ha l’intento fornire informazioni e suggerimenti a chi ogni anno si mette in viaggio sulle tracce di leoni, marmotte, fenicotteri o balene; dalle mete più lontane ed esotiche ai nostri bellissimi parchi italiani fino alla semplice gita fuoriporta per tutta la famiglia.

Un piccolo supporto per tutti gli appassionati di vacanze nella natura selvaggia o quasi. Lo hanno ideato e pensato tre varesini, Alessandro Zoccarato, Luca Albertini e Davide Pisciotta che si autodefiniscono ironicamente “figli illegittimi di Piero Angela”.

«Siamo tre semplici appassionati di natura che nella vita fanno tutt’altro e che si sono ritrovati, grazie a questa passione comune, a pensare ad uno spazio che raccogliesse una serie di notizie che ogni volta che pianifichiamo un viaggio o un’escursione siamo costretti a cercare un po’ qui un po’ lì – dice Alessandro Zoccarato -. Ci sono moltissimi siti e blog fatti in maniera eccellente che parlano di turismo ma a quanto ne so nessuno che parli nello specifico di osservazione della fauna in viaggio. Insomma, per fare un esempio, se ti stai organizzando una bella vacanza in Polonia e oltre ad arte, cibo e cultura volessi ritagliarti qualche giorno nella natura selvaggia tra alci e bisonti ecco che Animal Trip farà al caso tuo… o almeno ci proverà».

Sul neoblog troverete diari, link utili ad altri siti, curiosità sugli animali, notizie sui periodi migliori in cui organizzare questo particolare tipo di vacanze e ancora consigli per fare tutto questo in sicurezza (sia vostra che di quella della delicata fauna selvatica che va rispettata e tutelata).

«Infatti aggiunge: oltre alla nostra modesta esperienza ci avvarremo della collaborazione di tante figure professionali più competenti di noi: dal fotografo naturalista alla guida turistica al biologo e soprattutto il nostro intento è anche quello di creare una sorta di community di appassionati che condivida le proprie esperienze e si confronti; in piccolo certamente ma sulla falsa riga del geniale “Turisti per caso”, questa volta però tutto dedicato all’osservazione degli animali nel loro habitat; quindi sin da subito cercheremo dei compagni di viaggio che ci inviino racconti, foto o che ci diano anche solo suggerimenti, critiche costruttive o supporto per migliorare un blog che sarà sotto tutti gli aspetti un continuo work in progress»,

Il blog verrà presentato al Cinema Teatro Nuovo alla serata inaugurale della rassegna Di Terra e di Cielo il 5 maggio. Animal Trip è un progetto ideato e sostenuto dall’associazione di promozione sociale Black & Blue.

www.facebook.com/AnimalTripBlog/

www.instagram.com/animaltripblog