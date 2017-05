Campi Estivi 2017

Dal 17 luglio all’8 settembre, presso il palazzetto dello sport di via Gasparotto a Malnate, è in programma il campo estivo “Natives: l’avventura di essere indiani d’America”, per bambini e ragazzi da 6 a 14 anni.

Scopo principale del campo estivo è creare un’occasione di incontro e opportunità di gioco collettivo e di socializzazione, con l’obiettivo di stare bene insieme e vivere il piacere dell’accoglienza verso il prossimo e l’accettazione di modi di vivere differenti.

A organizzare il campo estivo, insieme alla Malnate & Sport Associazione Polisportiva, ci sono le cooperative La Miniera di Giove, Totem e NATURart, per garantire un supporto alle famiglie e in particolare a quei genitori che saranno impegnati nell’attività lavorativa.

Il programma di “Natives: l’avventura di essere indiani d’America” prevede momenti ludici e di laboratorio, momenti di gioco, sport e prove a tema, esperienze all’aperto, gite e uscite sul territorio, spazio compiti, tanto divertimento e la possibilità di scoprire il favoloso e misterioso mondo degli indiani d’America.

Le attività si articoleranno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 con possibilità di pre-campo (dalle 7:30 alle 8) e servizio mensa con servizio catering esterno.

Il coordinatore e gli educatori organizzeranno le diverse attività ludiche, motorie, di laboratorio e didattiche cercando di attenersi al tema individuato, sviluppandolo in ogni suo aspetto.

Saranno di fondamentale importanza le attività di gruppo finalizzate alla collaborazione e alla socializzazione, le attività esplorative, le attività espressive e i giochi di relazione, conoscenza e cooperazione.

Le iscrizioni sono aperte presso la sede della cooperativa la Miniera di Giove, in via General Cantore, 11 a Malnate.

Informazioni

Età: da 6 a 14 anni

Luogo di svolgimento: palazzetto dello sport di via Gasparotto

Periodo di svolgimento: dal 17 luglio all’8 settembre (chiuso la settimana di ferragosto9

Orari: dalle 8 alle 18 (possibilità di pre-campo 7:30-8)

Retta:

euro 65 a settimana

euro 5 buono pasto

euro 9 pre campo a settimana

euro 400 per l’intero periodo

Sconti fratelli

Ulteriore 10% di sconto per chi si iscrive entro il 19 maggio

La Miniera di Giove

Via General Cantore 11, Malnate

Tel. 0332 429212

Email: coopminiera@gmail.com

Sito internet: www.laminieradigiove.com