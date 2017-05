“Naturalmente a colori”, a villa Panza si disegna

Tempo libero generica

Appuntamento per i più piccoli a Villa Panza per venerdì 2 giugno. Per la rassegna di eventi “Bim Bum Bart” è in programma una un laboratorio dal titolo “Naturalmente a colori!”.

Un avventuro percorso nel parco di Villa Panza attraverso la natura ed i suoi rumori, attraverso l’arte ed i suoi colori. L’incontro consiste in una prima parte teorica e interattiva, dedicata alle fasi storiche di realizzazione del parco e alla scoperta delle specie arboree presenti nel parco della Villa. Ispirandosi alla natura verrà realizzato un quadro multisensoriale con i profumi della natura. Il laboratorio è adatto ai bambini dai 4 ai 12 anni e durerà due ore.

COSTI

€ 10 a bimbo (€ 5 iscritti fai)

€ 5 adulti accompagnatori (gratuito adulti accompagnatori iscritti Fai)

INFO E PRENOTAZIONI faibiumo@fondoambiente.it – 0332283960