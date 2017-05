Navigare da Locarno a Venezia: la regione ci crede

Milano -Alzaia Naviglio Grande

Si torna a parlare del progetto per ripristinare l’antica via navigabile Locarno-Venezia. L’assessore all’Economia, Crescita e Semplificazione di Regione Lombardia Massimo Garavaglia ha rilanciato l’idea nel corso della presentazione della prima edizione di ‘Locarno-Venezia, bike and boat adventure’.

Si tratta di un progetto che vuole recuperare l’antico collegamento commerciale e turistico tra la Svizzera e l’Italia, unendo le Alpi al mare Adriatico con una linea d’acqua navigabile fatta di laghi, canali, fiumi, delta, lagune; un unico bacino d’acqua dolce di 540 chilometri, l’idrovia più antica d’Europa e che si svolgerà dal 20 al 27 maggio.

«È un’opportunità – ha commentato l’assessore – per capire che il Naviglio Grande è una infrastruttura. Adesso come Regione Lombardia, faremo l’ultimo sforzo per chiudere il cerchio e realizzare i sette ponti necessari per rendere navigabile anche il Naviglio Pavese»

« È importante che si moltiplichino manifestazioni di questo tipo, perchè la Lombardia non e’ solo lavoro, ma anche turismo. Siamo la prima Regione in Italia per turisti stranieri e il settore della mobilita’ dolce ha certamente ancora dei margini di crescita assai significativi».