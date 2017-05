Navigazione laghi, 160 mila euro per la sicurezza

E’ di 162.000 euro il contributo che la Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Mobilita’, Alessandro Sorte, ha stanziato per finanziare alcuni interventi per la sicurezza e la vigilanza dei laghi.

CONCRETAMENTE VICINI A AUTORITA’ DI BACINO – “Vogliamo aiutare concretamente – spiega Sorte – gli enti preposti alla gestione del demanio ad esercitare i loro poteri di vigilanza e controllo, cosi’ da garantire la sicurezza della navigazione.

Rientrano nella loro competenza tutte le aree e le strutture, in concessione o private, connesse alle attivita’ di navigazione e che, comunque, fanno parte del demanio lacuale”.

LA CONVENZIONE – La delibera recepisce anche lo schema di convenzione da sottoscrivere con le 5 Autorita’ di bacino lacuale, necessario a definire azioni, responsabilita’, e tempi certi per la realizzazione degli interventi finanziati, che

devono in ogni caso realizzarsi ed essere rendicontati entro l’anno in corso.

I FINANZIAMENTI – I 162.000 euro sono stati cosi’ suddivisi:

– Autorita’ di bacino laghi Garda e Idro: 47.000 euro per il servizio di vigilanza, intervento e soccorso sul lago di Garda.

– Autorita’ di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese: 26.000 euro per il servizio di vigilanza, intervento e soccorso sul lago Maggiore.

– Autorita’ di bacino lacuale dei laghi d’Iseo, Endine e Moro: 25.000 euro per il servizio di vigilanza, intervento e soccorso

sul lago d’Iseo.

– Autorita’ di bacino Lario e dei laghi Minori: 40.000 euro per il servizio di vigilanza, intervento e soccorso sul bacino

lacuale del Lario e dei laghi minori.

– Autorita’ di bacino lacuale Ceresio, Piano e Ghirla: 24.000 euro per il servizio di vigilanza, intervento e soccorso sul

lago di Lugano.