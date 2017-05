Nel regno dell’Asparago bianco

Si conclude in questo fine settimana la 77° edizione della Fiera dell’Asparago di Cantello, un appuntamento che i buongustai non si lasciano mai sfuggire.

In questa settimana abbiamo cercato di conoscere meglio la realtà e la storia di questo prodotto del territorio, come si coltiva e chi lo coltiva.

Sapevate che l’asparago bianco è arrivato in Valceresio due secoli fa, probabilmente in tasca ad un contadino di Cantello emigrato in Francia per lavorare?

Trovarli in tavola, già cucinati, pronti e fragranti è una meraviglia, ma dietro quel piatto di asparagi c’è davvero tanto lavoro, un lavoro che dura tutto l’anno. Siamo andati per voi a vedere come si coltivano gli asparagi bianchi di Cantello.

Infine siamo andati a conoscere le persone che dell’asparago hanno fatto il loro lavoro, in molti casi una vera e propria “missione”. Qui le interviste a tre dei produttori dell’Asparago bianco

La Fiera dell’Asparago organizzata dalla Pro Loco di Cantello prosegue il 27 e 28 maggio