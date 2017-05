Nicolò Giacchi e Annachiara Ardo sul podio del torneo di Cantello

Foto varie di tennis

Dopo le vittorie di Quintavalle e Sganga nella tappa di apertura a Samarate, il Varese Tennis Tour ha visto il successo di Nicolò Giacchi e Annachiara Ardo che hanno sollevato al cielo il trofeo messo in palio sui campi del Tennis Cantello S.A.T. 2010.

Il secondo torneo “confederato” nel circuito tennistico provinciale si è concluso domenica 7 maggio con la disputa delle finali. Tra gli uomini Giacchi (TC Rovellasca) si è imposto in tre set su Alessandro Rossi del CCR Ispra con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-3.

Derby invece nel settore femminile tra due esponenti della Scuola Tennis Varese: Ardo si è infatti imposta in finale sulla compagna di circolo Samira De Stefano con un più netto 6-1, 6-4.

Niente da fare per i padroni di casa Del Vitto-Terreni nella finale del doppio: i due atleti di Cantello sono stati battuti dai malnatesi Dal Bosco e Veronesi. Primo set combattuto (7-5), secondo sul velluto per i neocampioni del torneo (6-1).

La tappa di Cantello è significativa per il Tennis Tour: «Due anni fa il presidente del circolo Fabrizio Del Vitto è stato il primo a cui chiesi consiglio per la creazione del nostro circuito: per questo tengo particolarmente a questo torneo» ha spiegato il dt del Varese Tennis Tour, Davide Golinelli. La manifestazione è stata diretta da Umberto Navone; il giudice arbitro è stato Nicola Abaleo.

Il circuito intanto prosegue con altre due manifestazioni iniziate nei giorni scorsi: domenica 14 maggio a Gemonio si disputeranno le finali del torneo organizzato dal locale Tennis Club su superficie dura; iniziato anche il torneo al Tennis dei Laghi di Laveno (terra) che terminerà domenica 21. Nel frattempo il VTT, che gode del supporto della Varese Sport Commission, ha accolto altri sponsor: si tratta di Ubi Banca, Milk Shake e Depot.

Infine sono state aperte le iscrizioni per la 5a tappa della manifestazione, che si terrà al Tennis Club Varese di Casciago dal 20 maggio al 4 giugno: per aderire c’è tempo fino a giovedì 18 maggio alle ore 12.