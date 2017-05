Nidi di vespe e calabroni, ecco chi chiamare

Foto varie

Parola d’ordine: non fate da soli, mai. I nidi vespe o di calabroni vanno rimossi da chi sa farlo nella maniera più corretta, con gli strumenti giusti.

E’ l’invito che lancia la Protezione civile di Buguggiate dalla sua pagina Facebook. “Arrivano i primi caldi, e cominciano a nidificare i primi sciami di imenotteri – si legge -. In caso di presenza di nidi di vespe o vespe crabro (calabroni) in luoghi in cui la loro presenza risulta pericolosa, il nostro gruppo di Protezione Civile è abilitato ad intervenire con personale formato ed altamente attrezzato per la disinfestazione.

Raccomandiamo di non improvvisarsi in attività di smantellamento dei nidi: le punture di questi insetti possono essere pericolose.

Il numero di emergenza da chiamare è: 329 2505722 oppure mandare una mail a protezionecivile@comunebuguggiate.it”.