Niko Dj vola al Nikky Beach: trasferta Thailandese per il varesino

niko dk aberton

Un tour in Thailandia per Niko Deejay.

Niko, in arte Aberton, deejay varesino molto famoso, festeggia così i suoi 20 anni di musica, nati proprio nella nostra provincia. Baia del Sole, Mozart, Syrial e quei club che una volta facevano ballare la nostra città e ora si sono pressocchè azzerati, anche se di “fenomeni” musicali ce ne sono proprio tanti: produttori, cantanti musicisti e dj.

Il Tour di Aberton inizia venerdì 19 e sabato 20 Maggio a Phuket, nei locali Cocoon e Cafe Del Mar (della stessa famiglia dello storico club di Ibiza) , ma ancor più famoso sarà il locale dove si esibirà domenica 21: il Nikki Beach, marchio di diffusione e risonanza mondiale, per il quale Niko ha suonato anche a Miami.

Lunedì 22 Niko invece si esibirà insieme ad un altro dj varesino doc che da molti anni lavora in Thailandia, Paolo Bardelli: sarà un’anteprima di un evento anche varesino, poichè suoneranno insieme anche a Varese il 24 giugno.

Il tour farà poi tappa nella magnifica isola di Koh Panghan, celebre per i Full Moon Party, per terminare nella capitale Bangkok, con 3 serate nei migliori club di questa affascinante metropoli.

Per lui non è il primo viaggio musicale in Asia; infatti Cina, Thailandia, Vietnam e Cambogia sono i paesi nei quali ha già portato la sua musica e le sue produzioni, che stanno avendo importante risonanza e apprezzamento da parte di Dj e radio internazionali che le suonano e amano.