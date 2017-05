“Non è vero che l’Isola Bella è accessibile”

Abbiamo ricevuto da un nostro lettore, che ha tentato invano una gita nei palazzi dell’isola Bella, questa lettera:

Buongiorno,

vorrei segnalare alla redazione e ai lettori che, nonostante quanto dichiarato dalla gestione delle Isole Borromee (vedi articolo http://www. varesenews.it/…/riaprono-le- isole-borrom…/602132/), l’Isola Bella non è affatto accessibile alle persone con disabilità.

Infatti l’accesso al nuovo ascensore (segnalato anche come novità di quest’anno) non è possibile per via delle scale.

Dopo aver insistito con il servizio informazioni per telefono (il personale sull’isola è assente, almeno laddove potevo accedere) mi hanno detto che l’unico modo per accedere è attraverso una barca privata. Peccato che (1) questo smentisca le informazioni da loro fornite via e-mail e che (2) il solo servizio pubblico di navigazione sia accessibile (peraltro in maniera impeccabile), mentre le barche private non sono attrezzate per il disabili.