Non solo “Visco”: spiccano Luoni e Talarico

Varese - Caronnese 1-0

PISSARDO 6,5 – La mano al momento giusto e all’altezza giusta per evitare il pareggio di Corno. Poi sventa con qualche affanno gli altri tentativi, ma alla fine ha sempre ragione lui.

Galleria fotografica Varese - Caronnese 1-0 4 di 20

LUONI 7 – Prova eccellente a livello difensivo: la Caronnese butta palla in area, lui vince praticamente ogni duello senza una sbavatura.

FERRI 6 – Recuperato all’ultimo per la sfida ai rossoblu, si disimpegna soprattutto con l’esperienza. Corno però lo batte in occasione della traversa.

VISCOMI 7,5 – Hombre del partido. Segna in rovesciata con una mossa perfetta, toglie dalla porta due palloni pericolosissimi usando la testa, in tutti i sensi.

TALARICO 7 – Solita prova maiuscola in entrambe le fasi. Argina gli attacchi in fascia degli ospiti, corre e crossa con forza e precisione verso l’area di Gaburro. Non è un caso se c’è il suo zampino sul gol.

VINGIANO 6,5 – Grinta al servizio della squadra in una delle prove migliori dell’anno. Attivissimo in fase di recupero palla

(Zazzi 6 – Sulla strada del recupero, alla ricerca dei colpi magici).

GAZO 6,5 – Vince parecchi duelli in mezzo al campo, e quando lo superano sa come evitare altri guai. La chicca è l’assist a Scapini direttamente da un tackle scivolato.

(Benucci 6 – Discreto finale di gara)

BONANNI 6 – Spunti più che buoni in spinta, soprattutto nel primo tempo. Poi soffre un po’ i contrattacchi, ma nel complesso è sufficiente.

ROLANDO 7 – Vivace, cattivo al punto giusto, costringe Galli a due falli da ammonizione. E sfiora il gol con una staffilata che Del Frate trasforma in corner. Certo, sbaglia anche qualche pallone, ma il volume di gioco è altissimo e il grosso del lavoro è ben confezionato.

PIRACCINI 6,5 – Tanto lavoro, anche sporco se serve: comincia bene sfruttando le difficoltà di A. Giudici, poi cala un po’ ma sa anche riaccendersi con qualche sprazzo che mette in crisi la difesa rossoblu. Gli manca però la conclusione a rete.

SCAPINI 6 – Il gol fallito a tu per tu con il portiere grida vendetta, ma poco dopo regala un guizzo di bravura fermato solo dalla traversa. Si sbatte parecchio, non sempre la spunta ma i compagni sanno che là davanti c’è sempre.

(Giovio s. v.).

CARONNESE

DEL FRATE 7 – Il migliore: non può nulla sulla rovesciata di Viscomi ma è bravo su Rolando e a ipnotizzare Scapini.

A. GIUDICI 6 – Inizio un po’ confusionario, si riprende col passare dei minuti. (Cottarelli 6)

CAPUTO 5,5 Soffre il pressing e le incursioni di Talarico. Il meno sicuro dei quattro di difesa.

SGARBI 6,5 – Copre bene dietro e si fa vedere anche in attacco.

PATRINI 6 – Prestazione positiva per l’esperto centrale di difesa.

MARCOLINI 5,5 - Qualche pallone perso di troppo. Rolando gli scappa spesso

MANDELLI 5,5 - A tratti distratto nonostante qualche spunto offensivo. (Scaramuzza 6)

GALLI 5 – Il peggiore dei suoi. I troppi errori in palleggio e l’espulsione nella ripresa gli valgono il voto più basso.

CORNO 6,5 - Il suo impegno fa la differenza. Va vicinissimo al gol con una gran conclusione ma viene stoppato da Pissardo.

L. GIUDICI 5.5 - Primo tempo non sufficiente, meglio nel secondo.

COMINETTI 6 – Non gli arrivano molti palloni ma cerca di impensierire come può la difesa avversaria (Mair 5,5)