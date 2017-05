Notte bianca e festa dello sport, due giorni per un obbiettivo importante

Torna la Notte Bianca a Mornago: l’appuntamento è fissato per giovedì 1 giugno.

Si parte alle 19 e fino a mezzanotte il centro di Mornago sarà animato da una serie di eventi per ogni età. Si esibiranno in apertura i ragazzi delle classi quinte della Scuola Primaria di Mornago che anche quest’anno hanno vinto il Concorso musicale di Omegna.

Non mancheranno giocolieri, mangiafuoco, clown e maghi ad intrattenere grandi e piccini del Minicirco.

Si ballerà prima con i “The Funky Machine” e dalla mezzanotte si continuerà con Dj Attila.

C’è davvero grande attesa per la seconda edizione di questa festa nata dalla collaborazione dell’Amministrazione comunale con buona parte delle associazioni del paese e con il sostegno di alcuni commercianti e che ha quest’anno un obbiettivo importante: l’acquisto di un nuovo automezzo per i Servizi Sociali del Comune.

Per questo motivo il sindaco, Davide Tamborini, e l’amministrazione comunale invitano tutti i mornaghesi, e non solo, a riempire Piazza Libertà perché il contributo di tutti è fondamentale per raggiungere l’obbiettivo.

La festa continuerà il 2 giugno dalle ore 11.30 quando verrà consegnata ai neo diciottenni copia della nostra Costituzione allo scopo di avvicinare i giovani alla vita sociale, politica e civile del nostro paese, e di tramandare di generazione in generazione quello che di bello sono riusciti a fare 69 anni fa i nostri padri costituenti e subito dopo saranno conferiti gli attestati di riconoscimento a quei cittadini che si sono contraddistinti nel corso del 2016.

Nel pomeriggio del 2 giugno tutte le associazioni e società sportive del comune si alterneranno nella piazza di Mornago per una vera e propria festa di Sport.

Chiuderà la festa l’orchestra di Micaela Sorrenti che ci regalerà un’altra serata di musica e di ballo. Per tutta la durata della festa saranno presenti diversi stand gastronomici il cui ricavato sarà devoluto totalmente all’obbiettivo comune.