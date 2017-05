Nova Coop incontra i soci per approvare il Bilancio 2016

Il 23 maggio prossimo si svolgerà a Tradate, ad Abbiate Guazzone (VA) in Piazza Unità d’Italia 1 dalle 20:45 presso il Piccolo Teatro Cinema Nuovo l’assemblea separata dei Soci Nova Coop, la cooperativa di consumatori leader nella GDO piemontese appartenente al sistema nazionale Coop, che conta su 788.376 Soci, di cui 21.166 nuovi Soci soltanto nel 2016, e una rete di vendita formata da 17 ipermercati e 45 supermercati, per un totale di 62 punti vendita, con innovazioni importanti come 3 distributori di carburante Enercoop e 1 Coopdrive.

All’ordine del giorno l’approvazione del Bilancio 2016, chiuso con ricavi da vendite e prestazioni per circa 11 milioni di euro, e l’elezione dei Delegati all’Assemblea Generale in programma a BAVENO (VCO) il 24 giugno.

Lo scorso anno, oltre diecimila Soci sono intervenuti alle assemblee, che rappresentano il momento principale della partecipazione alla gestione di Nova Coop e un’occasione per conoscerne i risultati economici, finanziari e patrimoniali, i programmi di sviluppo ed innovazione, le politiche sociali sul territorio.

«Portiamo alle Assemblee una proposta di bilancio in linea con quanto consuntivato l’anno precedente – afferma il Presidente Ernesto Dalle Rive – e che racconta la solidità della nostra cooperativa e lo sforzo di coniugare redditività e convenienza a favore di Soci e Consumatori grazie al lavoro di tutti i dipendenti della nostra impresa, impegnati in una quotidiana attività di sviluppo ed efficienza. È un bilancio che, ancora una volta, conferma la tendenza della nostra cooperativa a produrre ricchezza anche negli anni di maggior crisi, che descrive una buona performance di bilancio ottenuto in un contesto di mercato difficile in cui è aumentata la competizione. Per incentivare una maggiore partecipazione alla vita della cooperativa, ai presenti saranno consegnati due buoni sconto del 10% su una spesa massima di 150 euro ciascuno e un omaggio».