Cambio alla guida della Pro Loco: Simone Pedoja è il nuovo presidente

Cuasso al Monte, il municipio

La Pro Loco di Cuasso si rinnova: dopo 19 anni alla guida del gruppo, lasci il presidente storico, Gianni Brignani.

“La Pro Loco non dimentica il passato per affrontare al meglio il presente e costruire un futuro più entusiasmante – scrive il nuovo presidente Simone Pedoja – È con queste basi, salde e ben presenti all’interno del nuovo direttivo, che lo staff di Pro Loco Cuasso augura una ridente carriera alla dimissionaria direttrice artistica del Nuovo Teatro di Cuasso e un meritato riposo allo storico presidente Gianni Brignani il quale, non a cuor leggero visti i 19 anni di presidenza, ha preferito “andare in pensione”. Inevitabilmente le sue dimissioni lasciano un vuoto difficile da colmare in termini di esperienza e passione, con la consapevolezza però di lasciare la guida ad un gruppo anagraficamente giovane ma già ben rodato dal punto di vista dell’organizzazione di attività ed eventi”.

Il nuovo direttivo è formato dal presidente Simone Pedoja, dalla vicepresidente Simona Molteni, e dai consiglieri Luca Calderara, Lisa Faverio, Daniela Pedoja e Cristian Collura.

“Il neoeletto direttivo ringrazia anche i consiglieri che si sono susseguiti in questi anni e invita tutti i cuassesi (e non) ad avvicinarsi sempre di più a questa associazione che, soprattutto nell’ultimo periodo, sta lavorando duramente per creare un gruppo eterogeneo, capace di riunire realtà diverse dal punto di vista geografico e anagrafico perché convinta che solo con l’aiuto di tutti si possa fare bene”.

“Lo dimostrano i nuovi ingressi nel direttivo, che si apre di più all’esterno coinvolgendo persone appartenenti ad altre associazioni, e gli ultimi eventi organizzati, come ad esempio la stretta collaborazione con l’Associazione Genitori per la Scuola si Cuasso al Monte e la Protezione Civile comunale per la raccolta e consegna di generi di prima necessità ai cittadini delle zone terremotate del centro Italia. È con questa carica e questo spirito che la Pro Loco Cuasso invita tutti a seguire la sua pagina Facebook ed al suo prossimo evento in programma già questo sabato 6 maggio”.