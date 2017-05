Nuovo look per il parco giochi dei Baranzit

Baranzit, i volontari sistemano il parco giochi

L’associazione del rione dei “Baranzit” prosegue le sue iniziative per promuovere attività di festa ed aggregazione nel quartiere angerese. Lo scorso sabato 13 maggio è stata la prima occasione per ritrovarsi tutti insieme al Parco Giochi di Via Volturno ad Angera, per dare un “tocco di aria fresca” al parchetto.

A tal proposito, l’Associazione ringrazia tutti i volontari e le persone intervenute durante la giornata, durante la quale, ancora una volta, la disponibilità dei volontari è stata encomiabile: unita ai proventi della Festa Rionale svoltasi ad Agosto 2016, ha permesso la realizzazione di nuove installazioni e un rinnovamento generale del parchetto. In particolare, si è riusciti a donare: un gazebo in legno con copertura, tavole e panche dello stesso materiale e finiture e una bacheca per informativa, ad uso comune.

Inoltre, si è provveduto al taglio e pulitura del verde, oltre che alla sistemazone dei giochi già in essere.

Si tratta di una serie di attività già programmate, che sono la chiusura di un primo passo di un progetto ambizioso che l’Associazione di Promozione Sociale Rione Baranzit si è prefissa, i cui prossimi passi/obiettivi verranno illustrati in Assemblea Pubblica che verrà convocata nelle prossime settimane.